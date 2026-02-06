سندھ میں تعلیم مفت،سردارشاہ امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کانوٹس
کراچی(این این آئی،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے کچھ تعلیمی بورڈز کی جانب سے امتحانی فیس وصول کرنے کی شکایت پر نوٹس لے لیا۔
صوبائی وزیر تعلیم سردار علی شاہ نے امتحانی فیس وصول کرنے کی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں تعلیم مفت ہے ، فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر رقم وصول نہ کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیم کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، داخلے سے لے کر امتحان کے مراحل تک فیس ختم ہو چکی ہے ۔ اسی حوالے سے وزیر تعلیم نے سیکرٹری کالجز کو سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ بورڈز کی جانب سے فیس نہ وصول کرنے کے احکامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر محکمہ سکول ایجوکیشن کے نام جعلی نوٹیفکیشن کے چرچے ہیں ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن سے منسوب نوٹیفکیشن جعلی قرار دیا گیا ۔ محکمہ تعلیم سندھ نے کہا کہ نوٹیفکیشن جعلی اور گمراہ کن ہے ۔ جعلی نوٹیفکیشن کو پھیلانے سے گریز کیا جائے ئے۔