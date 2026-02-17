نئے نیٹ میٹرنگ قوانین صرف نئے سولر صارفین پر لاگو ہونگے ، پرانے مستثنیٰ
پرانے صارفین کے معاہدے اپنی مدت تک برقرار رہیں گے اور بلنگ پرانے ریٹس کے مطابق ہوگی نیپرا نے سولر پالیسی 2026 میں ترمیمی مسودے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ،شراکت داروں سے تجاویز طلب
اسلام آباد(نامہ نگار، دنیا نیوز)نیپرا کا نیٹ میٹرنگ صارفین کے قوانین میں ترمیم پرانے سولر صارفین پر نئے قوانین لاگو نہیں ہوں گے ، نیپرا نیٹ میٹرنگ کے موجودہ معاہدے اپنی مدت پوری ہونے تک برقرار رہیں گے ، نیپرا پرانے پروسومرز کو معاہدے کے مطابق ہی بل کیا جائے گا، نیپرا نے سولر صارفین کے تحفظ کی یقین دہانی کرا دی ۔نئے نیٹ میٹرنگ قوانین صرف نئے صارفین پر لاگو ہوں گے، نیپرا سولر نیٹ میٹرنگ کے پرانے ریٹس برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیپرا کی مجوزہ ترمیم 9 فروری 2026 سے مؤثر سمجھی جائے گی، نیپرا نے نئے ریگولیشنز سے متعلق مزید رائے طلب کر لی صارفین ایک ماہ کے اندر اپنے آرا نیپرا میں جمع کرا دیں ایک ماہ بعد نیپرا نئے ریگولیشنز سے متعلق اپنا فیصلہ جاری کرے گی۔ نیپرا نے موجود نیٹ میٹرنگ صارفین کو تحفظ فراہم کی ہے ۔ نیپرا نے سولر پالیسی 2026 میں ترمیمی مسودے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس میں اتھارٹی نے شراکت داروں سے تیس روز میں تجاویز بھی مانگی ہیں۔