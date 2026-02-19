واشنگٹن:شہباز شریف آج امن بورڈ اجلاس میں شریک ہونگے
غزہ استحکام فورس کیلئے فوج بھیجنے سے پہلے واضح یقین دہانیاں لی جائینگی :ذرائع
اسلام آباد(رائٹرز )پاکستان نے غزہ میں مجوزہ بین الاقوامی استحکام فورس کے تحت فوج بھیجنے سے پہلے امریکا سے واضح یقین دہانیوں کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ مشن صرف قیامِ امن تک محدود ہوگا اور اس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا۔ یہ بات تین سرکاری ذرائع نے بتائی۔ذرائع کے مطابق وزیرِاعظم شہباز شریف آ ج جمعرات کو واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیرِ صدارت امن بورڈ کے پہلے باضابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں کم از کم بیس ممالک کے وفود شریک ہوں گے ۔امریکی صدر اس اجلاس میں غزہ کی تعمیرِ نو کے لیے اربوں ڈالر کے منصوبے کا اعلان متوقع طور پر کریں گے اور اقوامِ متحدہ کی منظوری سے قائم کی جانے والی ایک استحکام فورس کے خدوخال بھی پیش کریں گے ۔حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیرِاعظم دورئہ واشنگٹن کے دوران یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس فورس کے اہداف کیا ہوں گے ، اسے کس قانونی اختیار کے تحت کام کرنا ہوگا اور اس کی کمان کا نظام کیا ہوگا۔ ان امور پر اطمینان کے بعد ہی پاکستان فوج بھیجنے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کرے گا۔
وزیرِاعظم کے ایک قریبی معاون نے کہا، ہم فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری افواج صرف ایک امن مشن کا حصہ بن سکتی ہیں۔ ہم کسی اور کردار، جیسے حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوں گے ۔ یہ خارج از امکان ہے ۔پاکستان کی وزارتِ خارجہ نے اس معاملے پر تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیس نکاتی منصوبے میں تجویز دی گئی ہے کہ مسلم ممالک پر مشتمل ایک فورس تباہ حال فلسطینی علاقے میں عبوری دور کے دوران تعمیرِ نو اور معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے ۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن اسلام آباد پر اس فورس میں شمولیت کے لیے زور دے رہا ہے ۔تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی تجربہ کار فوج کی وجہ سے کثیرالقومی فورس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے ۔ پاکستانی فوج اپنے روایتی حریف بھارت کے ساتھ جنگوں کا تجربہ رکھتی ہے اور ملک کے اندر شورشوں سے بھی نمٹ چکی ہے ۔ایک ذریعے نے مزید کہا، ہم ابتدائی طور پر کسی بھی وقت چند ہزار فوجی بھیج سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کردار کیا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق امکان ہے کہ وزیرِاعظم شہباز شریف، جو اس سال کے آغاز میں ڈیووس اور گزشتہ سال کے آخر میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں، اجلاس کے موقع پر یا اگلے روز وائٹ ہاؤس میں ان سے علیحدہ ملاقات بھی کریں گے ۔