صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:وکلا کی ہلڑ بازی، ہسپتال میں ڈاکٹروں پر تشدد ، روڈ بلاک

  • پاکستان
جڑانوالہ:وکلا کی ہلڑ بازی، ہسپتال میں ڈاکٹروں پر تشدد ، روڈ بلاک

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں چیک اپ کے لیے آئے وکلا نے مبینہ طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں ہسپتال انتظامیہ نے او پی ڈی بندکردی۔۔۔

 مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔امیر افضل نارو ایڈووکیٹ اپنے ساتھی زین ایڈووکیٹ کے ساتھ ہسپتال گئے ، جہاں لیٹ ٹوکن ملنے پر انہوں نے سٹاف اور ایم ایس سمیت دیگر ڈاکٹرز کو دھمکیاں دیں اور تشدد کیا، جبکہ مشینری اور سامان کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے وکلا کی اس حرکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہسپتال کا روڈ بلاک کیا، جس سے مریض اور لواحقین اندر محصور ہو گئے ۔ ایم ایس ڈاکٹر جعفر حسین کی مدعیت میں پولیس نے وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں :بالیاں نوچنے پرمزاحمت،فائرنگ سے خاتون زخمی

ستوکتلہ :دن دہاڑے تاجر کا اغوا، تاوان کیلئے کالز منظر عام پر

بیوی نے لے پالک بیٹے سے ملکر شوہر کا گلا کاٹ ڈالا

جڑانوالہ:وکلا کی ہلڑ بازی، ہسپتال میں ڈاکٹروں پر تشدد ، روڈ بلاک

ساہیوال :غربت اور بیمار ی سے تنگ معمر شخص ٹرین تلے آکر کٹ مرا

ادھار نہ دینے پر بوریوالا کے دکاندار کیخلاف لاہور میں مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak