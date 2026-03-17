چین کی پاک افغان ثالثی کوششوں پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے : دفتر خارجہ
پاکستان،چین قابلِ اعتماد شراکتدار ، مشترکہ مفاد کے تمام امور پر دونوں ممالک میں مسلسل رابطہ ہے پاک چین رابطوں اور مشاورت کے حوالے سے غیر ضروری حقائق کو گھڑنا بلاجواز ہے ،ترجمان
اسلام آباد(وقا ئع نگار،دنیا نیوز) ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین قابلِ اعتماد شراکت دار اور قریبی دوست ہیں۔چین کی پاک افغان ثالثی کی کوششوں پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے ، وفاقی دارالحکومت سے جاری اپنے ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ باہمی دلچسپی اور مشترکہ مفاد کے تمام امور پر پاکستان اور چین کے درمیان مسلسل اور قریبی رابطہ برقرار ہے۔
اُنہوں نے کہا کہ اس حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں یا حقائق کو مسخ کرنے کی کوئی بھی کوشش بے بنیاد اور بلاجواز ہے ، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے حالیہ ٹیلیفونک رابطے میں مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اسی طرح دورانِ گفتگو افغانستان سے متعلق پیش رفت اور علاقائی صورتحال بھی زیرِ بحث آئی، گزشتہ جمعرات کوپریس بریفنگ کے دوران بھی اس ٹیلیفونک رابطے میں افغانستان سے متعلق امور زیرِ بحث آنے کی تصدیق کی گئی تھی۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ سفیر یوئے شیاو یونگ کے دورہ پاکستان کے دوران بھی افغانستان سمیت خطے کے امن و استحکام سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی۔علاوہ ازیں ترجمان نے مزید کہا کہ چین کی پاک افغان ثالثی کی کوششوں پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے ، پاک چین رابطوں اور مشاورت کے حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں یا حقائق کو گھڑنا بلاجواز ہے ۔ علاوہ ازیں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے ایتھوپیا میں آنے والے تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ پاکستان کی دعائیں اور نیک تمنائیں متاثرہ کمیونٹیز کے ساتھ ہیں جو اس مشکل وقت سے گزر رہی ہیں۔