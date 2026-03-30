خوراک کا ضیاع سنگین مسئلہ

خوراک کا ضیاع سنگین مسئلہ

اسلام آباد(اے پی پی) صدرآصف زرداری نے خوراک کے ضیاع میں کمی کے لیے مربوط اور عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی اور محدود گھریلو آمدنی کے تناظر میں خوراک کے ضیاع میں کمی براہِ راست عوام کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔

زرعی معیشت ہوتے ہوئے پاکستان کو کھیت سے منڈی تک ہونے والے نقصانات پر خصوصی توجہ دینی چاہئے ۔اتوار کو ایوان صدر کے پریس ونگ سے عالمی یومِ زیرو ویسٹ کے موقع پر جاری پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ خوراک کا ضیاع ایک سنگین مسئلہ ہے اس میں کمی کے لیے مربوط اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے ۔ اس سال عالمی یومِ زیرو ویسٹ خوراک کے ضیاع کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے ، جو ایک ایسے چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے جس کے پاکستان سمیت پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خوراک کے ضیاع اور نقصان میں کمی کو پیداوار، رسد ذخیرہ اور استعمال کے ہر مرحلے پر ترجیح دی جانی چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ بہت سے خاندانوں کے لیے خوراک کا ضیاع ایک مسئلہ ہے ، جہاں منڈی تک پہنچنے سے پہلے خراب ہونے والی اشیا، ناکافی ذخیرہ کے انتظامات ، متاثرہ فصلیں اور تقریبات کے بعد ضائع ہونے والی بڑی مقدار میں پکی ہوئی خوراک وسائل کے غیر موثر استعمال کی مثالیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور محدود گھریلو آمدنی کے تناظر میں خوراک کے ضیاع میں کمی براہِ راست عوام کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہے ۔

مزید پڑہیئے

ہمارے جوان امریکی فوج کے زمینی داخلے کے منتظر :ایرانی سپیکر

زمینی جنگ :ایران پر قبضے کیلئے امریکا کو 10لاکھ فوجی درکار

نو کنگز تحریک ،ٹرمپ کیخلاف80لاکھ افراد سڑکوں پر نکلے

’’آبنائے ہرمز سے 20پاکستانی جہاز گزریں گے ‘‘،ٹرمپ نے اسحاق ڈار کی پوسٹ شیئرکردی

ایران امریکا مردہ باد سے زندہ باد کی طرف بڑھ رہا :رضا پہلوی

لبنان :اسرائیل کا ایمبولینس پر حملہ ،پیرامیڈک ، مریض شہید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سماجی زوال کیسے آ تا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اب چیخنا کس بات کا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کے امریکہ سے مذاق رات
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک مارکیٹ‘ برآمدات اور آئی ایم ایف کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نہیں جے شنکر! پاکستان تمہارا محسن ہے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک… (2)
نسیم احمد باجوہ
