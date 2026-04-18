سیاسی قوتوں کا اتحاد ناگزیر

ملتان (لیڈی رپورٹر) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گیلانی ہاؤس ملتان میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔

 اس موقع پر ندیم افضل چن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، معاشی چیلنجز اور قومی استحکام کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری تسلسل ناگزیر ہے ۔گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تمام سیاسی قوتوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جانی چاہئے ۔

مزید پڑہیئے

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak