جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کا عمل شروع : پنجاب اصلاحات میں سب صوبوں سے آگے : مریم نواز
خصوصی کمیٹی تشکیل، کمپنی کیلئے سمری صوبائی کابینہ کو بھیجی جائیگی ،خصوصی پلانزبنائے جائینگے ایسی انشورنس پالیسی لائیں گے کہ جسکا جہاں دل ہوعلاج کروائے :مریم نواز،ایم پی ایز سے ملاقات
لاہور (دنیا نیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی نے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے تیز ترین رجسٹریشن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے ،مریم نواز کا کہناہے کہ پنجاب اصلاحات میں سب صوبوں سے آگے ہے ۔وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی خصوصی انشورنس پلانز کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کو مالی تحفظ فراہم کرے گی، ان پلانز میں کفیل خاندان، خواتین، خواجہ سرا، کسان، طلبہ اور اوورسیز پاکستانیوں کیلئے الگ سکیمیں شامل ہوں گی۔ کمپنی قدرتی آفات، پنشن مصنوعات، مستحق افراد کیلئے ہیلتھ انشورنس اور شریعہ کمپلائنٹ تکافل کے ذریعے بھی خدمات فراہم کرے گی۔
17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے اور کمپنی مالی معاونت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ آپریشن شروع کر چکی ہے ۔ پنجاب جنرل انشورنس کمپنی محکمہ خزانہ کے تحت تمام سرکاری اداروں کی نان لائف انشورنس کی ذمہ دار ہوگی،ا س کیلئے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ، سیکرٹری فنانس اور صدر بینک آف پنجاب پر مشتمل بورڈ قائم کیا جائے گا۔حکام کے مطابق پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے سی ای او ہی پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے سی ای او کے طور پر بھی ذمہ داریاں انجام دیں گے ۔ اجلاس میں پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس کیلئے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے قیام کی سمری صوبائی کابینہ کو منظوری کیلئے ارسال کی جائے گی۔
وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ انشورنس منصوبوں میں نجی شعبے کو بھی شامل کیا جائے اور جامع ہیلتھ انشورنس پالیسی جلد پیش کی جائے ۔مریم نواز نے کہاکہ پنجاب اصلاحات میں ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایسی ہیلتھ انشورنس پالیسی متعارف کرائی جائے گی جس کے تحت شہری اپنی مرضی کے کسی بھی ہسپتال سے علاج کرا سکیں گے ۔ بعدازاں ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیراعلیٰ سے ملاقات کی اور پنجاب بھر میں جاری ڈویلپمنٹ اور بیوٹیفکیشن پراجیکٹس کو سراہا۔ مریم نواز نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوچکا ہے ،عوام کے لئے کئی منصوبے شروع کردئیے جن کے ثمرات آنا شروع ہوگئے ہیں۔