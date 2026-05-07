صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کا عمل شروع : پنجاب اصلاحات میں سب صوبوں سے آگے : مریم نواز

  • پاکستان
جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کا عمل شروع : پنجاب اصلاحات میں سب صوبوں سے آگے : مریم نواز

خصوصی کمیٹی تشکیل، کمپنی کیلئے سمری صوبائی کابینہ کو بھیجی جائیگی ،خصوصی پلانزبنائے جائینگے ایسی انشورنس پالیسی لائیں گے کہ جسکا جہاں دل ہوعلاج کروائے :مریم نواز،ایم پی ایز سے ملاقات

لاہور (دنیا نیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی نے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے تیز ترین رجسٹریشن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے ،مریم نواز کا کہناہے کہ پنجاب اصلاحات میں سب صوبوں سے آگے ہے ۔وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی خصوصی انشورنس پلانز کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کو مالی تحفظ فراہم کرے گی، ان پلانز میں کفیل خاندان، خواتین، خواجہ سرا، کسان، طلبہ اور اوورسیز پاکستانیوں کیلئے الگ سکیمیں شامل ہوں گی۔ کمپنی قدرتی آفات، پنشن مصنوعات، مستحق افراد کیلئے ہیلتھ انشورنس اور شریعہ کمپلائنٹ تکافل کے ذریعے بھی خدمات فراہم کرے گی۔

17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے اور کمپنی مالی معاونت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ آپریشن شروع کر چکی ہے ۔ پنجاب جنرل انشورنس کمپنی محکمہ خزانہ کے تحت تمام سرکاری اداروں کی نان لائف انشورنس کی ذمہ دار ہوگی،ا س کیلئے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ، سیکرٹری فنانس اور صدر بینک آف پنجاب پر مشتمل بورڈ قائم کیا جائے گا۔حکام کے مطابق پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے سی ای او ہی پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے سی ای او کے طور پر بھی ذمہ داریاں انجام دیں گے ۔ اجلاس میں پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس کیلئے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے قیام کی سمری صوبائی کابینہ کو منظوری کیلئے ارسال کی جائے گی۔

وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ انشورنس منصوبوں میں نجی شعبے کو بھی شامل کیا جائے اور جامع ہیلتھ انشورنس پالیسی جلد پیش کی جائے ۔مریم نواز نے کہاکہ پنجاب اصلاحات میں ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایسی ہیلتھ انشورنس پالیسی متعارف کرائی جائے گی جس کے تحت شہری اپنی مرضی کے کسی بھی ہسپتال سے علاج کرا سکیں گے ۔ بعدازاں ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیراعلیٰ سے ملاقات کی اور پنجاب بھر میں جاری ڈویلپمنٹ اور بیوٹیفکیشن پراجیکٹس کو سراہا۔ مریم نواز نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوچکا ہے ،عوام کے لئے کئی منصوبے شروع کردئیے جن کے ثمرات آنا شروع ہوگئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

سٹاک ایکسچینج:زبردست تیزی انڈیکس 6962 پوائنٹس بڑھ گیا

چاندی223،سونا11100روپے مہنگا،ڈالرمزید سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 60,376 لاٹس رہا

اسٹیٹ لائف کی کل آمدنی 640 ارب روپے سے تجاوز

وافی انرجی اورانڈس موٹر میں اسٹرٹیجک شراکت داری قائم

بینک اسلامی اور ایک کا پاک لانچ کے ساتھ اشتراک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak