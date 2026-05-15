صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم فل میں داخلے کیلئے جی آر ای ،سبجیکٹ ٹیسٹ لازمی قرار

  • پاکستان
ایم فل میں داخلے کیلئے جی آر ای ،سبجیکٹ ٹیسٹ لازمی قرار

ٹیسٹ ایچ ای سی کے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کے ذریعے لیاجائیگا، نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ایم فل یا ایم ایس داخلے کے لیے ایچ ای سی کی ٹیسٹنگ سروس سے جی آر ای اور سبجیکٹ ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا، ہائرایجوکیشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا،معیار کو یقینی بنانے ، شفافیت، یکسانیت اور میرٹ کی بنیاد پر داخلوں کے لیے اقدام اٹھایا گیا، ایچ ای سی کے مطابق لیول 7اور لیول 8پروگرامز میں داخلے کے موجودہ طریقوں کا جائزہ لیا گیا،قومی سطح پر یکساں اور قابل اعتبار تشخیصی نظام کی ضرورت ہے ، موسم خزاں 2026ء کے داخلے سے ٹیسٹ کا انعقاد لازمی ہو گا، تمام سرکاری اور نجی جامعات ایم ایس/ایم فل یا مساوی پروگراموں میں داخلے صرف جہ آر ای اور متعلقہ مضمون ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے ، ٹیسٹ ایچ ای سی کے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کے ذریعے لیاجائے گا،تمام جامعات ایچ ای سی کی ہدایات پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی کے بادل برقرار،95ارب خسارہ

چاندی65،سونا1000روپے مہنگا،ڈالر3پیسے سستا

زونگ اور مشرق بینک کے درمیان شراکت داری قائم

تعمیراتی شعبے کی بحالی کیلئے متنازع ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ

کراچی خطے کا اہم تجارتی و لاجسٹکس مرکز بن سکتا ، ویتنامی سفیر

موبی لنک بینک نے بی بی ایپ متعارف کرادی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak