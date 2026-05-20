صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای سی سی : پہلی جم سٹون پالیسی ،وزارتوں ، ڈویژنز کیلئے ضمنی گرانٹس منظور

  • پاکستان
ای سی سی : پہلی جم سٹون پالیسی ،وزارتوں ، ڈویژنز کیلئے ضمنی گرانٹس منظور

سکلز ڈیویلپمنٹ 3 ارب 91 کروڑ، وزیراعظم آفس کی مرمت و دیکھ بھال کیلئے 16 کروڑ کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی تنظیم نو کی منظوری،جموں کشمیر مہاجرین کیلئے گزارہ الاؤنس میں اضافہ کردیا گیا

 اسلام آباد (دنیا نیوز)ای سی سی نے ملک کی پہلی پانچ سالہ جم سٹون پالیسی اور وزارتوں ، ڈویژنز کیلئے تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ۔اعلامیہ میں بتایا گیا کہ ای سی سی نے ملک کی پہلی پانچ سالہ جم سٹون پالیسی اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی تنظیم نو کی بھی منظوری دی۔اِسی طرح وزیر اعظم کے نوجوانوں کے سکلز ڈویلپمنٹ پروگرام کیلئے 3 ارب 91 کروڑ روپے اور وزیراعظم آفس کی مرمت و دیکھ بھال کیلئے 16 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔اعلامیہ میں کہا گیا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری نارتھ کے ہسپتال کیلئے 48 کروڑ روپے ، وزیر اعظم کے قومی صحت پروگرام کیلئے ایک ارب 50 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی۔

دوسری جانب یکم فروری سے 1989 کے جموں کشمیر مہاجرین کیلئے گزارہ الاؤنس ساڑھے تین ہزار سے بڑھا کر 6 ہزار روپے ماہانہ کرنے کی منظوری دی گئی جس کے تحت 30 جون تک گزارہ الاؤنس کیلئے 58 کروڑ روپے مختص کیے جائینگے ۔اعلامیہ میں بتایا گیا کہ ریلوے کی ملازمین کے پنشن واجبات کیلئے ایک ارب روپے مختص، نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کیلئے ایک ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ای سی سی نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی تنظیم نو کی اصولی منظوری دیتے ہو ئے کہا کہ ادارے کے 30 فیصد حصص مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ نیشنل لاجسٹک سیل کے حوالے کیے جائیں گے ۔علاوہ ازیں ای سی سی نے ملک کی پہلی جم سٹونز 30-2026 کی بھی منظوری دے دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سلہٹ ٹیسٹ:بنگلا دیش فتح کے نزدیک،پاکستان کے 7آئوٹ

گراؤنڈ میں جو ہوا کرکٹ میں چلتا رہتا ہے :اسد شفیق

رضوان کی بنگالی پلیئرزسے تلخی ، ایکٹنگ کا طعنہ مل گیا

پی ایچ ایف نے عالمی دوروں کیلئے پلیئرز کا ڈیلی الاؤنس بڑھا دیا

آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کا بھارت سے آغاز ہونیکا امکان

آسٹریلیا کا دورہ پاکستان، بابر کی ون ڈے سکواڈ میں شمولیت کا امکان

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak