  • پاکستان
چینی وزیراعظم لی چیانگ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کیساتھ گرمجوشی سے مصافحہ

راولپنڈی(اے پی پی،مانیٹرنگ ڈیسک) چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے وزیراعظم لی چیانگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کی ہے۔۔۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔دستیاب تفصیلات کے مطابق اس موقع پر چین کے وزیراعظم نے گرمجوشی سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مصافحہ کیا،چین کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مابین تبادلہ خیال بھی ہوا۔چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کی جس کی تصاویر چینی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پر شیئر کردیں۔

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
