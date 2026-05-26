صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرنس رحیم آغا خان کا چترال اور گلگت بلتستان کا دورہ مکمل

  • پاکستان
پرنس رحیم آغا خان کا چترال اور گلگت بلتستان کا دورہ مکمل

چترال میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے استقبال کیا، ترقیاتی منصوبوں پرگفتگو گلگت بلتستان میں عقیدت مندوں کیساتھ مذہبی اور سماجی تقریبات میں شرکت

پشاور،گلگت (اے پی پی) اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغاخان نے چترال اور گلگت بلتستان کا دورہ مکمل کر لیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور مختلف ترقیاتی، سماجی اور فلاحی امور پر اہم ملاقاتیں ہوئیں۔چترال آمد پر گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم  کنڈی ، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ، صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے جبکہ چترال ایئرپورٹ پر مقامی ثقافت اور روایات کا خوبصورت مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پرنس رحیم آغا خان نے گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، جس میں خیبرپختونخوا میں آغاخان فاؤنڈیشن کے جاری اور نئے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

پرنس رحیم آغا خان نے خیبرپختونخوا میں فلاحی اداروں کا دائرہ کار بڑھانے کی یقین دہانی کرائی، بعد ازاں گورنر اور وزیر اعلیٰ نے انہیں چترال ایئرپورٹ پر رخصت بھی کیا۔قبل ازیں پرنس رحیم آغا خان گلگت بلتستان کا دورہ مکمل کرکے چترال پہنچے تھے ،گلگت بلتستان میں انہوں نے ہنزہ، گوجال، گاہکوچ، غذر، گلگت اور چترال میں مختلف مذہبی اور سماجی تقریبات میں شرکت کی، جہاں لاکھوں عقیدت مند دیدار کیلئے موجود تھے ۔ گلگت ہیلی پیڈ پر انہیں باوقار انداز میں الوداع کیا گیا، جہاں نگران وزیر اعلیٰ، گورنر اور اعلیٰ عسکری و سول حکام بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لیتھیم اخذ کرنے کے لیے کم آلودہ نئی ٹیکنالوجی تیار

سائنسدانوں نے انٹار کٹیکا کے ایک راز کو دریافت کرلیا

شہری کے پیٹ سے 1.3کلو وزنی پتھری نکال لی گئی

ننھا نیلا آکٹوپس سمندر میں رہنے والی نئی نسل قرار

خاتون پیراگلائیڈر اور طیارے کی فضا میں خوفناک ٹکر

ماہرین کا لاؤس میں دریافت کیا گیا ’’ڈیتھ جار ‘‘کیا ہے ؟

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak