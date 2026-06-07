صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبنائے ہرمز کی صورتحال سیاسی ومعاشی منظر نامے پر اثر انداز ہوگی: دفتر خارجہ

  • پاکستان
آبنائے ہرمز کی صورتحال سیاسی ومعاشی منظر نامے پر اثر انداز ہوگی: دفتر خارجہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن اور ایران امریکا کے درمیان مصالحتی کردار جاری رکھنے کے لئے پرعزم ہے۔ ابھی تک جنگ کے ترسیلات زر یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر اثرات سامنے نہیں آئے تاہم بحران طویل ہوا تو منفی اثرات پڑسکتے ہیں۔

دفتر خارجہ کے مطابق آبنائے ہرمز کی صورتحال خطے کے سیاسی اور معاشی منظرنامے پر اثر انداز ہوگی ،علاقائی تجارتی راستوں کی تشکیل نو کا بھی امکان ہے ،بحران طویل ہوا تو پاکستانی تجارت اور معیشت پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں ،دفتر خارجہ نے رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی پر پاکستان کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ پاکستان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مشرق وسطیٰ تنازع کا مزید پھیلا ؤ روکا جائے۔ رپورٹ کے مطابق امریکا ایران جنگ بندی سے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی ساکھ مضبوط ہوئی۔ پاکستان کے کردار کو ایران سمیت خلیجی ممالک اور خطے بھر میں سراہا گیا۔رپورٹ کے مطابق امریکا ایران تنازع نے خطے کی سیاسی و معاشی صورتحال بدل دی ، ایران کی داخلی سیاست اور خلیجی تعاون کونسل کو نئی شکل دی گئی،خلیجی ممالک اب اپنی معاشی اور سکیورٹی پالیسیوں پر نظرثانی کرسکتے ہیں ۔ خطے میں پاکستان کے سیاسی اور سکیورٹی تعاون میں اضافے کے امکانات ہیں۔ تنازع سے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم دنیا کے سامنے مزید واضح ہوگئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:امریکا کا ایران کے15رکنی وفد کو ویزا دینے سے انکار

چاچا کرکٹ کی کھلاڑیوں کو لسی پلانے کی ویڈیو وائرل

ریسلنگ فیڈریشن کی عائشہ بلوچ کے گولڈ میڈل جیتنے کی تردید

فٹبال ورلڈ کپ:ناروے ٹیم فوٹو شوٹ کے بعد تنقید کی زد میں

ارشد ندیم کی ٹریننگ شروع، ڈائمنڈ لیگ میں شرکت غیر یقینی

سابق انگلش کپتانوں نے لارڈز پچ کے معیار پر سوالات اٹھا دیئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak