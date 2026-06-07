صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان :ترقیاتی بجٹ میں 27 فیصد اضافے کی تجویز

  • پاکستان
گلگت بلتستان :ترقیاتی بجٹ میں 27 فیصد اضافے کی تجویز

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 27.32 فیصد کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے، یہ اضافہ گلگت بلتستان کے رواں مالی سال کے نظرثانی ترقیاتی بجٹ میں تجویزکیا گیا جب کہ اصل ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں گلگت بلتستان کیلئے 5.26 فیصد اضافہ بنتا ہے۔

دستاویز میں بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کا ترقیاتی بجٹ 39 ارب روپے سے زائد تجویز کیا گیا ہے جب کہ نظرثانی ترقیاتی بجٹ 30ارب67 کروڑروپے مختص ہے ۔دستاویز کے مطابق رواں مالی سال گلگت بلتستان کیلئے 37 ارب10کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا تھا، آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کیلئے بلاک الوکیشن/اے ڈی پی کی مدمیں23 ارب روپے ، وزیراعظم کے خصوصی پیکیج کے تحت 4 ارب ،نلتر ہائیڈرو پاورکے 16 میگاواٹ منصوبے کی تعمیرکے لیے 2 ارب 20 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران انڈیکس میں 2فیصد تنزلی

دکانداروں کیلئے فکسڈ ٹیکس اسکیم قابل تعریف، ایس ایم تنویر

نمایاں کمی، تولہ چاندی 463، سونا ساڑھے 12ہزار روپے سستا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak