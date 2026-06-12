صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوجی ہیلی کاپٹرحادثے کے شہدا کی نماز جنازہ ادا

  • پاکستان
فوجی ہیلی کاپٹرحادثے کے شہدا کی نماز جنازہ ادا

شہباز شریف، فیلڈمارشل، نائب وزیراعظم، وفاقی وزرا ودیگر کی شرکت دو مسیحی اہلکار وں کی بھی آخری رسومات، آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائیگا

 راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان آرمی ایوی ایشن کے ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کی نمازِ جنازہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں ادا کردی گئی۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق اس موقع پر اعلیٰ سول و عسکری قیادت سمیت بڑی تعداد میں افراد شریک ہوئے ، جن میں وزیرِاعظم شہباز شریف،فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ، نائب وزیرِاعظم ، وزیرِ دفاع، وزیرِ اطلاعات، سینئر سول و فوجی حکام، شہدا کے اہلِ خانہ اور معاشرے کے مختلف طبقات شامل تھے ۔اس موقع پر دو مسیحی شہدا کی آخری رسومات بھی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں ادا کی گئیں، جن میں سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی۔وزیرِاعظم نے اس موقع پر کہا کہ شہدا کی فرض شناسی، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن کے دفاع کیلئے خدمات آنے والی نسلوں کیلئے مشعلِ راہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیاں ملک کے امن، سلامتی اور خودمختاری کے لیے ناقابلِ فراموش ہیں، حکومت شہدا کے اہلِ خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتی ہے ۔شہدا کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپردِ خاک کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

مینز کرکٹ ورلڈکپ2027کاممکنہ شیڈول سامنے آگیا

نائٹ کلب واقعہ جرم نہیں کہ بین کو فارغ کیا جائے :ناصر

ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کی آمد کی خوشی ہے :فیفا صدر

میکسیکو میں فیفا ورلڈ کپ کا میلہ ،پاکستانی وفد بھی شامل

امریکہ کا ویزا مسترد ہونے پرفٹبال ورلڈ کپ دیکھنے کیلئے مفت ٹی وی کی پیشکش

انگلینڈ کا نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak