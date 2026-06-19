صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف سی کالج ہاسٹل پر مبینہ قبضہ، حکومت سے جواب طلب

  • پاکستان
ایف سی کالج ہاسٹل پر مبینہ قبضہ، حکومت سے جواب طلب

ہائیکورٹ نے تاحکم ثانی قبضہ اور بورڈ آف ریونیو کے شوکاز نوٹس پر عملدرآمد روک دیا

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے ایف سی کالج یونیورسٹی ہاسٹل پر حکومت کے مبینہ قبضے کے خلاف درخواست پر حکومت پنجاب،بورڈ آف ریونیو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کرلیا،عدالت نے تاحکم ثانی ہاسٹل کی جگہ پر حکومت پنجاب کے قبضے کو روکتے ہوئے بورڈ آف ریونیو کے شوکاز نوٹس پر عملدرآمد روک دیا، رجسٹرار ڈاکٹر نیئر فردوس نے موقف اپنایا کہ کالج کیلئے حکومت پنجاب نے 1915 میں جگہ لیز پر دی ، کالج کے 9 ہاسٹل ہیں ،ایک ہاسٹل نیلا گنبد میں 11کنال 11 مرلہ پر ہے ،اب اس ہاسٹل کی اراضی کو حکومت نے غیر قانونی اپنی تحویل میں لینے کا شوکاز نوٹس دیا ہے ،قانون کے تحت اراضی واپس نہیں لی جا سکتی،استدعا ہے کہ عدالت ہاسٹل کی اراضی کو واپس لینے کے حکومت پنجاب کے شوکاز نوٹس دینے کے اقدام کو کالعدم قرار دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کام کے دوران 90سیکنڈ میں خود کو تر و تازہ کرنیکا طریقہ

خاتون کے بازو سے 2زندہ کیڑے نکال لیے گئے

کیا مچھر آپ کو زیادہ کاٹتے ہیں،سائنسی وجوہات جانیں

دنیا کی بدصورت ترین شارک کی پہلی جھلک منظرِ عام پر

حاملہ خواتین 45 کیمیکلز کے زیر اثر رہتی ہیں:نئی تحقیق

ماہرین نے گرمی میں غصے ،جھگڑوں کی سائنسی وجہ بتادی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak