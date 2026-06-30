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فنانس ایکٹ کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری وفاقی بجٹ پر یکم جولائی سے عملدرآمد

  • پاکستان
فنانس ایکٹ کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری وفاقی بجٹ پر یکم جولائی سے عملدرآمد

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی حکومت نے فنانس ایکٹ 2026-27 کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ پر یکم جولائی سے باقاعدہ عملدرآمد شروع ہو جائے گا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں شامل تمام ٹیکس اقدامات، ڈیوٹیز اور مالیاتی فیصلے یکم جولائی سے نافذ العمل ہوں گے ۔گزٹ نوٹیفکیشن کے اجرا کے ساتھ ہی فنانس ایکٹ 2026-27 قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور نئے مالی سال کے بجٹ پر عملدرآمد کا آغاز یکم جولائی سے ہوگا۔

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