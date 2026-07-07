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آزادکشمیر الیکشن،بائیکاٹ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں :بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
آزادکشمیر الیکشن،بائیکاٹ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں :بیرسٹر گوہر

آزاد ماحول نہ دیں تو بائیکاٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا:چیئرمین پی ٹی آئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہاہے تحریک انصاف جمہوریت پر یقین رکھتی ہے ،آزاد جموں و کشمیر کے الیکشن بائیکاٹ جیسا سخت فیصلہ ہمارے لئے بہت مشکل تھا،ہمیں آزادانہ اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے تو بائیکاٹ کے فیصلے پر نظرثانی بھی کر سکتے ہیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ جب ایک پارٹی کو آزاد ماحول فراہم نہیں کیا جائے گا تو بائیکاٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، اس کی مثال گلگت بلتستان اور دیگر انتخابات عوام کے سامنے ہیں ، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی، اتحادیوں اور آزاد کشمیر کی پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پی ٹی آئی کو آزاد جموں وکشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن سیاست میں کوئی حرفِ آخر نہیں ہوتا ، ہمیں آزادانہ اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے تو فیصلے پر نظرثانی بھی کر سکتے ہیں۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ نہ کی جائے تو ہم آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچ سکتے ہیں، حکومت سے مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہیں،بہت اچھا ہوتا بات چیت ہوجاتی،ہاتھ ملا لیتے ،سیاسی مسائل کا حل احسن طریقے سے ہونا چاہیے ۔

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