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عوام دوست عدالتی نظام ترجیحات میں شامل:چیف جسٹس

  • پاکستان
عوام دوست عدالتی نظام ترجیحات میں شامل:چیف جسٹس

ضلعی عدلیہ انصاف فراہمی کا بنیادی ستون، عوام کی کثیر تعداد مستفید:یحیی آفریدی عدالتی خدمات کو زیادہ موثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جا رہا ہے :وفد سے گفتگو

اسلام آباد (اے پی پی)چیف جسٹس پاکستان یحیی آفریدی نے کہا کہ عدلیہ کا اصلاحاتی ایجنڈا ایسا نظام انصاف تشکیل دینا ہے جو عوام دوست، شفاف، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور موثر ہو تاکہ عوام کو بروقت اور آسان انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔ انہوں نے یہ بات اڑان اوورسیز پاکستانیز سمر سکالرز پروگرام 2026 کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ چیف جسٹس یحیی آفریدی نے کہا کہ ضلعی عدلیہ انصاف کی فراہمی کا بنیادی ستون ہے اور عوام کی بڑی تعداد کو براہ راست انصاف فراہم کرتی ہے ۔ نیشنل جوڈیشل (پالیسی میکنگ) کمیٹی عدالتی اصلاحات اور انصاف کے شعبے میں ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دے رہی ہے ۔ عدالتی خدمات کو زیادہ موثر، شفاف اور عوام دوست بنایا جا رہا ہے ۔ 

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