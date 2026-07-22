صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارم 47 والی جماعت پھرمسترد

  • پاکستان
فارم 47 والی جماعت پھرمسترد

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر برائے اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ فارم 47 والی جماعت کشمیریوں کی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے ، کشمیری عوام جعلی نمائندگی کو پہلے بھی مسترد کر چکے ، آئندہ بھی مسترد کرینگے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر سخت ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعلی مینڈیٹ کے سہارے اقتدار پر قابض جماعت کشمیری عوام کے حقوق کی علمبردار بننے کی کوشش کر رہی ہے ، گلگت بلتستان کی طرح ہمارے کشمیری بھائی بھی فارم 47 کی پیداوار جماعت کو مسترد کردینگے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak