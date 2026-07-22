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گندم کی صورتحال پیچیدہ، تین صوبوں نے وفاق سے ذخائر مانگ لیے

  • پاکستان
گندم کی صورتحال پیچیدہ، تین صوبوں نے وفاق سے ذخائر مانگ لیے

لاہور (دنیا نیوز)ملک میں رواں برس گندم کی صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے ،تین صوبوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کیلئے وفاق سے گندم فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔

ذرائع کے مطابق وفاقی ذخائر بھی محدود ہونے کے باعث گندم درآمد کئے جانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، پنجاب نے وفاقی ذخائر سے 10 لاکھ ٹن گندم طلب کی جبکہ سندھ نے پاسکو کے گوداموں سے 2 لاکھ 20 ہزار ٹن گندم مانگی ۔اسی طرح پختونخوا نے سرکاری شعبے کی ضروریات کیلئے ایک لاکھ ٹن گندم کی درخواست دی جبکہ نجی شعبے کیلئے مزید 7 لاکھ ٹن گندم کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق سندھ نے پنجاب سے گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت آسان بنانے کا مطالبہ بھی کیا، تاہم پنجاب نے اپنی داخلی ضروریات کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ درخواست مسترد کر دی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں تقریباً 2 کروڑ 98 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار کے باوجود طلب اور رسد کے فرق کے باعث گندم کی دستیابی ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے ، جس کے پیش نظر وفاقی حکومت کو درآمدات پر غور کرنا پڑ سکتا ہے۔

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