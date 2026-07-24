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پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ

  • پاکستان
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ

پٹرول 4.40روپے ،ڈیزل 3.62 روپے لٹر مزید مہنگا،نوٹیفکیشن جاری

 اسلام آباد (نامہ نگار، دنیا نیوز)اوگرا نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ کر دیا ہے ، پٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفکیشن کے مطابق پٹرول کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے فی لٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لٹر ہو گئی ،ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 62 پیسے فی لٹر اضافہ کیا گیا ۔ اضافے کے بعد ڈیزل کی قیمت 378 روپے 66 پیسے لٹر ہو گئی ۔پٹرولیم ڈویژن کے مطابق پٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا تعین اوگرا کی جانب سے کیا گیا ہے جو آج رات 12 بجے تک نافذ العمل ہوگا۔

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