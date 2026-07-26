صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:بس پر تار گرنے سے کنڈیکٹر جاں بحق، 6 زخمی

  • پاکستان
شیخوپورہ:بس پر تار گرنے سے کنڈیکٹر جاں بحق، 6 زخمی

بس سیالکوٹ سے فیصل آباد جارہی تھی، ذوالفقار موقع پر دم توڑ گیا پوری بس میں کرنٹ آجانے پر متعدد مسافروں نے چھلانگیں لگادیں

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کے علاقہ بھکھی ہیڈ روشن دین کے قریب مسافر بس پر بجلی کے تار گرنے سے کنڈیکٹر جاں بحق جبکہ 6افرادبری طرح جھلس گئے ،جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے ۔بتایا گیا ہے کہ نجی کمپنی کی مسافر بس سیالکوٹ سے فیصل آباد جارہی تھی، ہیڈ روشن دین کے قریب پہنچی تو سڑک کے اوپر سے گزرنے والے بجلی کے تاراچانک بس کے اوپر آگرے ، شدید کرنٹ لگنے سے 35 سالہ بس کنڈیکٹر ذوالفقار علی موقع پر ہی دم توڑگیا جبکہ 6 افراد بری طرح جھلس کر زخمی ہوگئے۔ ریسکیو ٹیموں نے چار زخمیوں شاہ زیب ،افتخار علی ،مٹوو دیگر کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردیا ، جبکہ دو زخمیوں شمشاد علی اور منشاء کوموقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی ۔عینی شاہدین کے مطابق پوری بس میں برقی رو آجانے سے متعدد  مسافروں نے بس سے چھلانگیں لگادیں۔اسی دوران چند بہادر مسافروں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لکڑی کی مدد سے بجلی کے تار کو بس سے الگ کیا، جس سے مزید قیمتی جانیں بچ گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کی کوشش کرنیوالے عالمی عدالت کے پراسیکیوٹر برطرف

نوجوانوں نے صرف چند ہفتوں میں مودی کا غرور توڑ دیا

اسپیس ایکس اسٹار شپ نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی

ایران نے حملے کا نشانہ بننے والے جہاز کے 28بھارتی ملاحوں کو بچا لیا

فرانس، سپین میں جنگلاتی آگ نے تباہی مچا دی ،فوج طلب

امریکا اور برطانیہ کی آبنائے ہرمز میں بحری اتحاد کی تیاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak