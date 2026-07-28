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اپیل پر دلائل مکمل

  • پاکستان
اپیل پر دلائل مکمل

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور سیشن کورٹ میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کو عدالت پیش ہوکر بیان قلمبند کروانے کے فیصلے کیخلاف اپیل میں عظمیٰ بخاری کے وکیل نے دلائل مکمل کرلئے۔

 عدالت نے فلک جاوید کے وکیل کو دلائل کیلئے کل طلب کرلیا ۔ایڈیشنل سیشن جج نصرت صدیقی نے عظمیٰ بخاری کی اپیل پر سماعت کی ،عدالت نے عظمیٰ بخاری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوکر بیان قلمبند کروانے کا حکم دیا تھا جبکہ عظمیٰ بخاری نے فیصلے کو سیشن کورٹ میں چیلنج کررکھا ہے ،فلک جاوید و دیگر کے خلاف عظمیٰ بخاری نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ 

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