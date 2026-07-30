صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سینیٹ سمیت 48 سینیٹرز مارچ 2027 میں ریٹائر

  • پاکستان
چیئرمین سینیٹ سمیت 48 سینیٹرز مارچ 2027 میں ریٹائر

پی ٹی آئی 13، پیپلز پارٹی 10، ن لیگ 6، آزاد 6، باپ 4،جے یو آئی کے 3 سینیٹرز شامل اعظم تارڑ، رانا ثنا، شیری ، علی ظفر، سعدیہ عباسی، فاروق نائیک کی بھی مدت پوری ہوگی

اسلام آباد (ایس ایم زمان) چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ سمیت سینیٹ کے 48 ارکان مارچ 2027 میں اپنی چھ سالہ مدت مکمل کر کے ریٹائر ہو جائیں گے ۔مدت پوری کرنے والے سینیٹرز میں پاکستان تحریک انصاف کے 13، پاکستان پیپلز پارٹی کے 10، پاکستان مسلم لیگ (ن) کے 6، آزاد 6، بلوچستان عوامی پارٹی (باپ) کے 4، جمعیت علمائے اسلام (ف) کے 3، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 2، عوامی نیشنل پارٹی کے 2 اور پاکستان مسلم لیگ (ق) کا ایک سینیٹر شامل ہے۔

تحریک انصاف کے ریٹائر ہونے والے سینیٹرز میں عون عباس، ڈاکٹر زرقا سہروردی تیمور، فیصل سلیم رحمان، فلک ناز، فوزیہ ارشد، گردیپ سنگھ، لیاقت خان ترکئی، محمد ہمایوں مہمند، محسن عزیز، سیف اللہ ابڑو، سیف اللہ سرور خان نیازی، سید علی ظفر اور ذیشان خانزادہ شامل ہیں۔پاکستان پیپلز پارٹی کے عبد القدوس، فاروق ایچ نائیک، جام سیف اللہ خان، محمد اسلم ابڑو، پلوشہ محمد زئی خان، سلیم مانڈوی والا، شہادت اعوان، شیری رحمان، سید وقار مہدی اور سید یوسف رضا گیلانی بھی مارچ 2027 میں اپنی مدت مکمل کریں گے ۔پاکستان مسلم لیگ (ن) کے عابد شیر علی، اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر افنان اللہ خان، میر دوستین خان ڈومکی، رانا ثناء اللہ خان اور سعدیہ عباسی کی مدت بھی مکمل ہوگی۔

آزاد ارکان میں اسد قاسم، حافظ عبدالکریم، خرم ذیشان، مشعل اعظم، محمد عبدالقادر اور نسیمہ احسان شامل ہیں جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے دانش کمار، منظور احمد، سعید احمد ہاشمی اور ثمینہ ممتاز زہری بھی ریٹائر ہوں گے ۔جمعیت علمائے اسلام (ف) کے عبدالشکور خان، عطا الرحمن اور کامران مرتضیٰ، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی خالدہ اطیب اور سید فیصل علی سبزواری، عوامی نیشنل پارٹی کے ہدایت اللہ خان اور عمر فاروق جبکہ پاکستان مسلم لیگ (ق) کے کامل علی آغا بھی مارچ 2027 میں اپنی مدت مکمل کر لیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سلمان خان کا آسام کے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی مہم کا آغاز

چڑیل کا طلبہ بارے بیان ناقابلِ قبول،راکھی کی کنگنا پر تنقید

شوبز میں خوبصورتی کیلئے مخصوص معیار بنا دیا گیا ہے :کبری خان

ٹائیگر شروف کی فلموں کے بعد فٹبال کی دنیا میں انٹری کی تیاری

محمد احمد کا مشہور اداکار کیجانب سے تضحیک کرنیکا انکشاف

جب تک مداح چاہیں گے سپائیڈر مین بنتا رہوں گا:ٹام ہالینڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak