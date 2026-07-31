صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی خان:بی ڈی ایس یونٹ کا کمرہ دھماکے سے تباہ

  • پاکستان
ڈی آئی خان:بی ڈی ایس یونٹ کا کمرہ دھماکے سے تباہ

کمرے میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکا ہوا،جانی نقصان نہیں ہوا:پولیس باجوڑ میں نامعلوم افراد نے بارودی مواد سے پرائمری سکول کی عمارت کو اڑا دیا

ڈیرہ اسماعیل خان(مانیٹرنگ ڈیسک، آئی این پی)پختونخوا میں 2مختلف واقعات کے دو ران بارودی مواد تلف کرنے والے یونٹ (بی ڈی ایس)کا کمرہ دھماکے سے تباہ ، پرائمری سکول کی عمارت کو اڑا دیا گیا۔پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں بی ڈی ایس یونٹ کے کمرے میں مبینہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکا ہوا، جس کے نتیجے میں کمرہ منہدم ہوگیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ادھر ضلع باجوڑ کی  تحصیل ماموند کے علاقے لوئی خرکی واڑہ ماموند میں نامعلوم افراد نے بارودی مواد کے دھماکا میں گورنمنٹ پرائمری سکول کی عمارت کو اڑا دیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ سکول پر حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دونوں واقعات کی تحقیقات شروع کر دیں اور ذمہ دار عناصر کی تلاش جاری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانوی شخص کا ا یک منٹ میں فِش سٹکس کھانے کا ریکارڈ

کرتب دیکھاتے خاتون کا تیر شوہر کی گردن کو جا لگا

ایک سانس میں پانی کے اندر 86پش اپس کاعالمی ریکارڈ

برطانیہ:لائبریری کو 116برس بعد کتابیں واپس مل گئی

30سیکنڈ میں دل کی بیماریوں کا پتا لگانے والا ٹوائلٹ

اے آئی ڈراموں کیلئے چہرہ کرائے پر دیں،700 ڈالر کمائیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak