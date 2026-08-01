صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھرتی کیس:اپیل سماعت کیلئے مقرر

  • پاکستان
بھرتی کیس:اپیل سماعت کیلئے مقرر

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر) سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی کی پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق مقدمے میں دائر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔

جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 3 اگست کو اپیل کی سماعت کرے گا۔چودھری پرویز الٰہی نے سیشن کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے ۔یاد رہے کہ ٹرائل کورٹ نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر سماعت کے دوران ہی چودھری پرویز الٰہی کو مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ بعد ازاں سیشن کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا بریت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جسے لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

نواز شریف کا وژن ہی ملک کو معاشی استحکام دلا سکتا ہے :رانا شمیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak