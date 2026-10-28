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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
کراچی
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پاکستان اورجمہوریہ چیک میں تعلقا ت مزید مضبوط ہونگے :زرداری کاقومی دن پرصدرپیٹرپاول کے نام خط
سی پیک نے ہماری زمینیں جوڑیں ، اب ذہن جڑیں گے :وزیراطلاعات
وزیراعلیٰ مریم نواز اور چیف سیکرٹری کا دورہ ڈنگہ منسوخ
بجلی کا صرف ایک یونٹ بڑھنے پر غریبوں کا 6 ماہ خون چوساجاتا ہے: عابد شیر علی
زرمبادلہ ذخائر بڑھ کر 21.5ارب ڈالر تک پہنچ گئے
سیاسی ڈیڈلاک کا خاتمہ مذاکرات سے ہوگا:امیر حیدر ہوتی
تازہ ترین
اسرائیلی انتخابات میں نیتن یاہو کا اتحاد واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام، دھاندلی کے الزامات
پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، نئی قیمتیں مقرر
ایران سفارت کاری کے ذریعے حل کیلئے ثالثوں سے قریبی رابطے میں ہے، عباس عراقچی
اسرائیل میں سیاسی ڈیڈ لاک کا خدشہ، نیتن یاہو کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا
پاک افغان سرحد پر فائرنگ سے متعلق افغان طالبان کا بیان جھوٹا، من گھڑت قرار
آج کے کالمز
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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