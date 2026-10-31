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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
کراچی
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ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ٹیکس دہندگان کا براہ راست اپیلٹ ٹربیونل سے رجوع کا حق تسلیم
فلو ویکسین وافر، 2برانڈز کی عدم دستیابی قلت نہیں:مصطفی کمال
ایس ایم ایز کی فنانسنگ میں اضافہ حکومتی ترجیحات :سٹیٹ بینک
سنگاپور کے وزیرخارجہ کی وزیراعظم، فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں
پی پی، ن لیگ کا میثاق جمہوریت کی بات کرنا بے معنی:سیٹھی
انتخابی اصلاحات کمیٹی سیاسی و جمہوری صحت کیلئے اہم
تازہ ترین
گورنر راج اور ایمرجنسی نہ لگاتے تو خیبرپختونخوا کو دہشت گردی سے مزید نقصان ہوتا: وزیراعظم
پاکستان نے اسلامی دنیا کو نئی راہ دکھائی، غیرملکی اڈے حفاظت نہیں کر سکتے: خواجہ آصف
دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو جواب کے اختتام کا وقت ایران خود طے کرے گا: مجتبیٰ خامنہ ای
ٹرائی سیریز فائنل: سری لنکا کا پاکستان کو جیت کیلئے 326 رنز کا ہدف
بھارت سے سندھ طاس معاہدے پر قانونی جنگ جاری رکھیں گے: اٹارنی جنرل
آج کے کالمز
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
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