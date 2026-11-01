امن تباہ کرنے پر کالعدم JAAC اور سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جائے :وزیراعظم آزاد کشمیر
مظفرآباد (دنیا نیوز) وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر افتخار گیلانی نے باغ میں معصوم جانوں کے المناک ضیاع پر گہرے دکھ اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
وزیراعظم افتخار گیلانی نے کہا کہ کالعدم تنظیم JAAC کی پانچ ماہ سے جاری دہشت گردی، دھمکیوں اور پرتشدد کارروائیوں نے عوام کو شدید مصائب کا شکار کر دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے اور امن تباہ کرنے پر کالعدم JAAC اور اس کے سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جانا چاہیے ۔ عوام امن، سلامتی اور معمول کی زندگی کے حقدار ہیں، حکومت آزاد کشمیر اپنے شہریوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ افتخار گیلانی نے مزید کہا کہ حکومت جانوں کے تحفظ، قانون کی حکمرانی کی بحالی اور ہر شہری کے حقوق کی پاسداری کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی۔
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