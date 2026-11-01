صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن تباہ کرنے پر کالعدم JAAC اور سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جائے :وزیراعظم آزاد کشمیر

  • پاکستان
امن تباہ کرنے پر کالعدم JAAC اور سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جائے :وزیراعظم آزاد کشمیر

مظفرآباد (دنیا نیوز) وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر افتخار گیلانی نے باغ میں معصوم جانوں کے المناک ضیاع پر گہرے دکھ اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

وزیراعظم افتخار گیلانی نے کہا کہ کالعدم تنظیم JAAC کی پانچ ماہ سے جاری دہشت گردی، دھمکیوں اور پرتشدد کارروائیوں نے عوام کو شدید مصائب کا شکار کر دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے اور امن تباہ کرنے پر کالعدم JAAC اور اس کے سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جانا چاہیے ۔ عوام امن، سلامتی اور معمول کی زندگی کے حقدار ہیں، حکومت آزاد کشمیر اپنے شہریوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ افتخار گیلانی نے مزید کہا کہ حکومت جانوں کے تحفظ، قانون کی حکمرانی کی بحالی اور ہر شہری کے حقوق کی پاسداری کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak