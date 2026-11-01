صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدلتا، نکھرتا ، مضبوط خیبرپختونخوا بنانا ہمارا عزم : فیصل کنڈی

  • پاکستان
بدلتا، نکھرتا ، مضبوط خیبرپختونخوا بنانا ہمارا عزم : فیصل کنڈی

بچوں کے ہاتھوں میں بندوق کے بجائے قلم دینا ہوگا،تقریب سے خطاب

پشاور(دنیا نیوز) گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بدلتا، نکھرتا اور مضبوط خیبرپختونخوا بنانا ہمارا عزم ہے ۔ہمیں مل کر صوبے میں امن قائم کرنا اور ترقی و خوشحالی کی راہ ہموار کرنا ہے ۔بچوں کے ہاتھوں میں بندوق کے بجائے قلم دینا ہوگا۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صوبے کے تمام شہریوں کو ہر شعبے میں برابر کے مواقع حاصل ہوں گے جبکہ محدود وسائل کے باوجود اقلیتی برادری کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے ۔ خیبرپختونخوا میں امن کی بحالی وقت کی اہم ضرورت ہے ، حکومت کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے اور صوبے میں کھیلوں کے میدان آباد کیے جائیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak