صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یو کی طالبہ کا اسسٹنٹ پروفیسر پر ہراسانی کاالزام، تحقیقاتی کمیٹی قائم

  • پاکستان
جی سی یو کی طالبہ کا اسسٹنٹ پروفیسر پر ہراسانی کاالزام، تحقیقاتی کمیٹی قائم

لاہور(خبر نگار )گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے شعبہ انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر پر طالبہ کے مبینہ ہراسانی الزام کا نوٹس لیتے ہوئے۔۔

 تحقیقات کیلئے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، مبینہ طور پر طالبہ اور اس کی والدہ نے یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔یونیورسٹی انتظامیہ نے وائرل ویڈیو اور فیکلٹی ممبر پر عائد الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے وائس چانسلر کی ہدایت پر انکوائری کمیٹی قائم کی ،کمیٹی تحقیقات کرکے سات روز میں رپورٹ وی سی کو پیش کرے گی۔وائس چانسلر ڈاکٹر عمر چودھری کا کہنا ہے کہ الزامات ثابت ہونے پر ذمہ دار افراد کے سخت کارروائی کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

سعودی پاکستان پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے قیام پر اتفاق

ساحلی علاقوں میں نومبر میں کپاس کی کاشت شروع

سونا3200روپے مہنگا،چاندی کے نرخ بھی بڑھ گئے

قانونی آئی ٹی کمپنیوں پر چھاپے بند کیے جائیں، پاشا

ابھی بینک کا آئی پی او،ہدف سے 1.6 گنا زیادہ پیشکشیں موصول

کاٹی کا وزیر توانائی سے پی پی ایم سی اور آئی ایس ایم او کے آڈٹ کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
Dunya Bethak