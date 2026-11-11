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عبدالفتاح CCI، تہمینہ حبیب ڈپٹی سیکر ٹر ی اکنامک افیئرز تعینات

  • پاکستان
عبدالفتاح CCI، تہمینہ حبیب ڈپٹی سیکر ٹر ی اکنامک افیئرز تعینات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی حکومت نے سیکر ٹر یٹ گروپ گریڈ 19 کے افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر د ئیے۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تقرری کے منتظر گریڈ 19 کے افسر عبدالفتاح کو ڈ پٹی سیکر ٹر ی کونسل آف کامن انٹرسٹ (سی سی آئی)  سیکر ٹر یٹ تعینات کر دیا گیا ، تقرری کی منتظر گریڈ 19 کی افسر تہمینہ حبیب کو ڈ پٹی سیکر ٹر ی اکنامک افیئرز ڈویژن تعینات کیا گیا ہے۔ 

 

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