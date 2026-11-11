صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع

  • پاکستان
جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع

لاہور (کورٹ رپورٹر ) لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9مئی کیسز میں حماد اظہر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24نومبر تک توسیع کردی۔۔۔

گزشتہ روز جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر حماد اظہر کو عدالت میں پیش کیا گیا ،حماد اظہر نے جیل میں بی کلاس کی سہولت ،بیرک اور واش روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کے خلاف بھی درخواست دیدی ،انہوں نے درخواست میں کہا بیرک میں بیڈ، کرسی اور میز جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ،جیل میں بی کلاس سہولیات کے تمام اخراجات خود برداشت کرونگا ،بیرک میں دو سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں جو نجی زندگی اور بنیادی انسانی وقار کے منافی ہیں ،درخواست میں بیرک سے دونوں سی سی ٹی وی کیمرے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ : پاکستان کی پہلی اننگز 434 رنز، 9 آئوٹ پر ڈکلیئر

سکاٹ لینڈ کا افغانستان کیساتھ دو طرفہ سیریز نہ کھیلنے کا فیصلہ

الکاراز نے پیرس ماسٹرز ٹینس کا ٹائٹل پہلی بار جیت لیا

بال ٹیمپرنگ ،سٹارک کا عثمان خواجہ کے دعوؤں سے اختلاف

نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان تیسرا ون ڈے بارش کی نذر

ڈبلیو ٹی اے فائنلز، سبالینکا کی پہلی کامیابی، کیرولینا موچووا کو ہرایا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak