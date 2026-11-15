صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی ، کھوسہ ملاقات سے سلمان اکرم حواس باختہ ہو گئے :بیرسٹر سیف

  • پاکستان
بانی ، کھوسہ ملاقات سے سلمان اکرم حواس باختہ ہو گئے :بیرسٹر سیف

پشاور(آئی این پی)سابق مشیرِ اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہاہے کہ بانی پی ٹی آئی سے لطیف کھوسہ کی ملاقات نے سلمان اکرم راجہ کو حواس باختہ کر دیا۔۔۔

بطور پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی 2 سال کی مدت میں کارکردگی ناقص رہی،وہ اپنی نا اہلی پر جوابدہی کے بجائے پارٹی رہنماؤ ں پر تنقید کر رہے ہیں ۔اپنے ایک بیان میں بیرسٹر محمد علی سیف نے مزید کہا کہ سلمان اکرم راجہ پہلے کہتے تھے یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ، اب وہ عہدہ ہاتھ سے جاتے دیکھ کر لطیف کھوسہ اور سلمان صفدر پر تنقید کر رہے ہیں،سلمان اکرم راجہ میڈیا پر صفائیاں دینے کے بجائے اپنی ذمے داریاں نبھائیں اوربشری بی بی کے علاج اور مقدمات پر توجہ دیں،پی ٹی آئی میں گروپنگ اور انتشار کا ذمے دار یہی نااہل شخص ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak