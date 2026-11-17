پنجاب :متعددایڈیشنل و اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے پاکستان 17 نومبر ، 2026

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لاہور (این این آئی)پنجاب حکومت نے متعددایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز واسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دئیے ۔۔۔

نوٹیفکیشن کے مطابق حمنہ اشرف کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ، راجہ فخر حیدر کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ،اسوہ خالد محمود کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مری کا اضافی چارج دیا گیا ،محمد اسلم کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، مظہر عباس کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ،محسن عباس شاہ کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو ،وقاص محبوب کو سیکشن آفیسر محکمہ فوڈ سیفٹی ،محمد سلیم کو سیکشن آفیسر محکمہ بلدیات ،محمد مقبول انجم کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد صدر کے عہدے سے او ایس ڈی ،صفی اللہ طارق کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد صدر کا اضافی چارج ،سید حسن عبداللہ کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال، محمد رضوان ڈوگر کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی سٹی، جاوید اقبال کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد سٹی ،فاطمہ اکبر کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا اضافی چارج ،حفصہ اقبال کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جہلم، یسریٰ طارق کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ، محمد عثمان طاہر کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ٹاؤن ،شاہنواز کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی کا اضافی چارج ،محمد وقاص کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ملتان سٹی، ارم نواز کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر لاہور سٹی، فضل الدین شہریار کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی اور عمیر اسلم کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کا اضافی چارج دیا گیا ،عابد حسین اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز ملتان تعینات جبکہ محمد ارشاد کی خدمات پیرا کے حوالے کر دی گئیں۔