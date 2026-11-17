میجر جنرل عابد مظہر 3سال کیلئے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ تعینات
ممبر وزیراعظم معائنہ کمیشن محب علی کے کنٹریکٹ ، طاہر نور کے کرنٹ چارج میں توسیع
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے تحت ممبر وزیراعظم معائنہ کمیشن محب علی کے کنٹریکٹ میں 2سال کی توسیع 21 دسمبر 2026 سے 20 دسمبر 2028 تک کی گئی ہے ، میجر جنرل عابد مظہر کو 3 سال کیلئے تبدیل کرکے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ و انسدادِ منشیات ڈویژن تعینات کر دیا گیا ،عابد مظہر سابق ایڈیشنل سیکرٹری میجر جنرل نور ولی خان کی جگہ لیں گے جن کو واپس کر دیا گیا ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی و سیکرٹریٹ گروپ گریڈ 21 کے افسر ڈاکٹر محمد طاہر نور کے وفاقی سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات کے کرنٹ چارج میں 5 نومبر 2026 سے 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے ۔
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