گریڈ 19 کے 286 افسران کی عارضی سینیارٹی لسٹ جاری پاکستان 20 نومبر ، 2026

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سعید جمانی پہلے ، جواد قریشی دوسرے ،عبد الوحید تھیم تیسرے ،اعجاز احمد آخری نمبر پر ہیں

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سیکرٹریٹ گروپ کے گریڈ 19کے 286افسران کی عارضی سینیارٹی فہرست جاری کر دی ۔جاری کردہ فہرست کے مطابق سعید صالح جمانی پہلے ، جواد احمد قریشی دوسرے اور عبد الوحید تھیم تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ رانا قیصر اسحاق، رانا محمد یوسف خان، عبدالباسط، نسیم احمد خان، خالد جاوید، علی اکبر، محمد سلیم، ندیم احمد بھٹی، محمد عامر اکرام، محمد رمضان، ناصر محمود شیخ، رؤف احمد، اصغر علی، ندیم عباس، خورشید احمد، ناصر سعید اختر وڑائچ، رانا نصرت عباس، شاہد علی، انور زیب، ناطق حسین شاہ، محمد زاہد شاہ، ذبیح اللہ خٹک، شاہد رضا، ناصر محمود چیمہ، طارق الحسن، اظہر اقبال ہاشمی، ناصر عزیز خان، شاہین، محمد رضوان شریف، سید فرخ محبوب، محمد رازی، عدنان رشید خان، محمد عارف تحسین، عامر حبیب عباسی، فیروز خان، ڈاکٹر شہزاد خورشید، نوید اختر، محمد انور، ذوالفقار علی بھٹی، اشتیاق احمد، سلیم شہزاد ملک، عابد سعید، ظفر اقبال، محمد علی شہزاد مظفر، عالیہ اسد، سہیل احمد، محمد فاروق، سیمی اعظم خان، قطب الدین، عبد الفتح اجن، بینظیر، محمد خان بابر، طاہرہ مبیر، سید واجد علی شاہ، طاہر پرویز، مظہر جاوید، قیصر خان خٹک، اصغر علی، محمد قدیر، آمنہ شبیر، صائمہ بی بی، نوشین محی الدین، افشاں صابر، آمنہ لطیف، ثاقب علی خان، عامر سہیل لنگڑاہ، وحید اللہ خان، سید اشر عباس زیدی، امجد حفیظ، تہمینہ حبیب، مدیحہ اختر، گل زمان، منصور علی مسعود، ناصر درانی، عفاف فیض رسول ملک، راحیل احمد چیمہ، اسد اللہ، سید عبد المنان، محمد اشرف خان، محمد نعیم سلیم، عارف اللہ خان، وقاص احمد برلاس، شفقت عباس، یاسمین صادق، جمیل احمد، شازیہ مشتاق، مظہر حیات، نازش امجد، سید عرفان حسین شاہ، رشنا فواد، بینش نور، نائلہ کنول، محمد نوید اکبر، سہیل بابر، محمد شہزاد، اشفاق احمد ہراج، شاہ جہاں، ملک اشفاق خان، قیصر فاروق، رانا یاسر عرفات، سمیرا منیب، اسحاق الدین ناریجو، جہانزیب پٹافی، خرم شہزاد وڑائچ، حامد کریم، ادریس محمد، آفتاب احمد خان، سروش فاطمہ، رضیہ رمضان ڈوسا، فیصل ادریس، عبدالحفیظ ، غلام یاسین، عدنان خان، ڈاکٹر سجاد احمد، اسد اسحاق، محمد اکرم، عبد الکریم، زاکرہ اکرم، منصور علی، رابعہ محسن، شیرباز خان مینگل، محمد ایاز، سارہ محبوب، مائرہ جاوید خان، نجیب اللہ خان، طاہرہ سلیم، عائزہ ستار، مجید عباس، نیاب سید، بینش اشرف طاہر، کیپٹن ملک شہباز وحید، علی احمد، شگفتہ اقبال، محمد کاشف، افرا خالد، امتیاز اصغر صدیقی، شیرین ملک شیر، محمد اعجاز خان، فہد احمد، نعمت اللہ خان، سمیع اللہ خان، عابد ربانی، محمد سلمان، امین اللہ، توقیر علی اکبر، عبداللہ جان، شاہد اقبال، منیر احمد شیخ، محمد سلمان یوسفی، ضیاء الرحمن، اعزاز الحق شاہ، نصیر احمد، محمد عدنان رشید، سلیم احمد خان، نثار حسین، سید افتخار احمد، وسیم اختر، وحید اکبر، محمد اعزاز اکرم، احسان الدین، رانا محمد عرفان الحق، رانا محمد سجاد انور، بشیر احمد جگرانی، محمد حیات، حافظ لائق الرحمٰن، شہزاد ظریف، محمد فردوس، محمد ضیاء الحق، زاہد نذیر، نشاد خان، سید ذکی حسن نقوی، حماد نظر، نجیب اکرم، ہارون الرشید، محمد احمد عثمانی، محمد نعیم، محمد مدثر احمد، محمد خلیل چوہدری، صفدر علی خان، عبدالغفار خان، شکیلہ بیگم، عظمت علی، ساجد الحسن شاہ، افتخار احمد خان، علی اکبر، راشد منیر شہزاد، ہما رقیہ صفدر، توقیر محمود، سحر منو، محمد احتشام الحق، سجل سعید، مبین سعید، بدر احسن اللہ، محمد وسیم طارق، عبدالسلام، علی قائم، سمیرا رفیق، محمد حسن عبداللہ، فاطمہ برکی، الطاف حسین، جاوید شاہ، ریاض علی مائٹلو، مرید حسین جسرہ، ریحان رؤف، محمد بلال خان، رضا حسن، عائشہ کرامت، طارق محمد خان، اقصیٰ لیاقت، عنبرین زیدی، مشتاق احمد، رشید، کاشف حسین، عزیر احمد، حفیظ اللہ خان، شاہدہ، حنا بتول گردیزی، شہریار عباسی، محمد عرفان خان بلوچ، حسیب شہباز امین، حرا انور، وجیہہ بشیر، پیار علی لاکھو، خرم حمید پراچہ، اسرار احمد، ماریہ نواز قیصرانی، شیرین طارق، عدیل رضا، اقصیٰ شوکت چٹھہ، فروا عباس، مصباح بشیر، فیصل کریم قریشی، ظل ہما، عبدالحنیف، سارہ بینظیر، حافظ شہزاد مسعود، عبدالرحیم خان، عاطف رشید خٹک، میاں عثمان علی شاہ، ایلینا علی، شعیب احمد، زہرا ابڑو، محمد اویس جاوید، لمید علی، ظہیرالدین بابر، صمد طالب، پروین مبارک، محمد حسن، محمد اسد، سجاد احمد قاضی، اشرف علی، اکبر غنی خان خٹک، جواد احمد، محمد سلیم اللہ، محمد آصف، محمد ایاز، عمران رشید، محمد نجیب اللہ، ملک شیر، احمد نواز چوہان، ساجد خان، شاہد احمد، سید ذیشان رضا زیدی، علی محمد، فرخ عباس خان، واجد حسین، عتیق احمد، امین خان، محمد شاہد، شازیہ نورین، غلام مرتضیٰ، وقار ذوالفقار احمد آصف، حبیب انور، محمد معتصم باللہ رانا، محمد کامران، عرفان احمد اعوان، جاوید اقبال، مصباح الرحمن، فرید سلطان، قلندر خان، محمد آصف ریاض، امجد علی، شوکت علی خان اور اعجاز احمد آخری نمبر پر ہیں۔