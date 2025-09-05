کلبز اور ایسوسی ایشنز کی نچلی سطح تک جانچ پڑتال کا فیصلہ
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے ملک بھر میں کھیلوں کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام قومی سپورٹس فیڈریشنوں سے دو ہفتوں کے اندر کلبوں اور ایسوسی ایشنوں کی مکمل تفصیلات مانگ لیں۔
یہ اقدام ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی یاسر پیرزادہ کی جانب سے شروع کی جانے والی اصلاحات کا حصہ ہے ، جس کا مقصد کھیلوں میں حکمرانی کو مؤثر بنانا، کاغذی فیڈریشنز کا خاتمہ کرنا اور دستاویزی شفافیت و احتساب کے کلچر کو فروغ دینا ہے ۔فیڈریشنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کلبز، تحصیل، ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی ایسوسی ایشنز کی فہرستیں، ان کے صدور اورسیکرٹریز کے نام و رابطہ نمبرز اور گزشتہ انتخابات کی تاریخیں فراہم کریں۔ جو فیڈریشنز 15 دن میں یہ تفصیلات فراہم نہیں کریں گی انہیں نچلی سطح پر غیر فعال تصور کیا جائے گا۔پی ایس بی ان تمام معلومات کو ایک عوامی ڈیٹا بیس کی شکل میں مرتب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ کھلاڑیوں، والدین اور پالیسی سازوں کو یہ جاننے میں آسانی ہو کہ کون سی ایسوسی ایشنز حقیقتاً فعال ہیں۔ مبصرین کے مطابق یہ اقدام اگر مکمل طور پر نافذ ہو گیا تو اس سے کاغذی ڈھانچے بے نقاب ہوں گے جبکہ حقیقی کلبز کو تقویت ملے گی۔