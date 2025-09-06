ڈیجڈ سپینس انگلینڈ کے پہلے مسلمان فٹبالر بننے کے قریب
لندن(سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ میں فٹبال کے میدان میں جلد ہی ایک نئی تاریخ بننے جا رہی ہے ۔برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹوٹنہم ہاٹسپر فٹ بال کلب کے کھلاڑی ڈیجڈ سپینس انگلینڈ کے پہلے مسلمان فٹبالر ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے ہیں۔۔۔
اس حوالے سے ڈیجڈ سپینس نے کہا کہ انگلینڈ کا پہلا مسلمان فٹبالر ہونا اعزاز کی بات ہے ۔اُنہوں نے مزید کہا کہ یہ حیرت انگیز بھی ہے اور میرے پاس اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس حقیقت کی وجہ سے میں نے کبھی کوئی اضافی دباؤ محسوس نہیں کیا، جب بھی میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے ، میرے لیے میرا ایمان سب سے اہم ہے ۔