صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجڈ سپینس انگلینڈ کے پہلے مسلمان فٹبالر بننے کے قریب

  • کھیلوں کی دنیا
ڈیجڈ سپینس انگلینڈ کے پہلے مسلمان فٹبالر بننے کے قریب

لندن(سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ میں فٹبال کے میدان میں جلد ہی ایک نئی تاریخ بننے جا رہی ہے ۔برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹوٹنہم ہاٹسپر فٹ بال کلب کے کھلاڑی ڈیجڈ سپینس انگلینڈ کے پہلے مسلمان فٹبالر ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے ہیں۔۔۔

اس حوالے سے ڈیجڈ سپینس نے کہا کہ انگلینڈ کا پہلا مسلمان فٹبالر ہونا اعزاز کی بات ہے ۔اُنہوں نے مزید کہا کہ یہ حیرت انگیز بھی ہے اور میرے پاس اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس حقیقت کی وجہ سے میں نے کبھی کوئی اضافی دباؤ محسوس نہیں کیا، جب بھی میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے ، میرے لیے میرا ایمان سب سے اہم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا:ٹرمپ

برطانیہ :پاکستانی نژاد شبانہ محمود وزیر داخلہ بن گئیں

کاروباری شخصیت انوتن تھائی لینڈ کے نئے وزیراعظم منتخب

سکیورٹی خدشات، امریکی اے آئی کمپنی کی چینی اداروں پر مزید پابندیاں

پاکستان سے کشیدگی ، بھارتی ایئر لائن کو 2ارب 35کروڑروپے کا خسارہ

امریکی صدر کا محکمہ دفاع کا نام بدل کر ڈیپارٹمنٹ آف وار رکھنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak