صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلش فٹبال پریمیئر لیگ ،آرسنل کی شاندار کارکردگی ،ٹاپ پوزیشن پر فائز

  • کھیلوں کی دنیا
انگلش فٹبال پریمیئر لیگ ،آرسنل کی شاندار کارکردگی ،ٹاپ پوزیشن پر فائز

لندن (سپورٹس ڈیسک )انگلش فٹبال پریمیئر لیگ کے 9میچ ویک مکمل ہونے کے بعد آرسنل کی فٹ بال ٹیم نے اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت پوائنٹس ٹیبل پرٹاپ پوزیشن حاصل کرلی۔۔۔

 جبکہ دفاعی چیمپئن لیورپول کی ٹیم ایک درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر چلی گئی ہے ۔ آرسنل کی ٹیم کے سب سے زیادہ 16پوائنٹس ہیں اور اس نے دفاعی چیمپئن لیورپول سے پہلی پوزیشن چھین لی ،ٹوٹنہم ہاٹ پور اور بورن ماؤتھ کی ٹیموں کے 14،14 پوائنٹس مساوی ہیں اور یہ ٹیمیں بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak