قائداعظم ٹرافی :پشاورنے فاٹاکو شکست دیدی ،تین میچز ڈرا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کے چوتھے اور آخری دن پشاور نے فاٹا کو 17 رنز سے شکست دے دی جبکہ دیگر تین میچز ڈرا ہوگئے ۔ایبٹ آباد سٹیڈیم میں فاٹا کو پشاور کے خلاف جیتنے کے لیے 256 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 238 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔سلمان خان نے 73 رنز بنائے ۔عامر خان نے 72 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔
افتخار احمد پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔شعیب اختر سٹیڈیم میں بہاولپور کی ٹیم اسلام آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 508 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔سعد خان 215 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ،اسلام آباد نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں پر 221 رنز بنائے ۔شامل حسین 123 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے ۔سعد خان پلیئر آف دی میچ رہے ۔ڈائمنڈ گراؤنڈ میں ایبٹ آباد کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف دوسری اننگز میں 377 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی، احمد خان نے 104 رنز سکور کیے ۔ لاہور وائٹس کو جیتنے کے لیے 243 رنز کا ہدف ملا تھا۔کھیل ختم ہونے پر اس نے بغیر کسی نقصان کے ایک رن بنایا تھا۔خالد عثمان کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔عمران خان سٹیڈیم پشاور میں فیصل آباد نے سیالکوٹ کے خلاف دوسری اننگز میں 6 وکٹوں پر346 رنز بنائے تھے ۔عتیق الرحمن نے 143 رنز کی اننگز کھیلی اورپلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔