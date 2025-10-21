آصف آفریدی 21 ویں صدی کے عمر رسیدہ ٹیسٹ ڈیبیو بالر
پاکستان کیجانب سے ٹیسٹ ڈیبیو کرنیوالے دوسرے عمر رسیدہ کھلاڑی بن گئے
راولپنڈی (سپورٹس ڈیسک)راولپنڈی میں جنوبی افریقا کے خلاف دوسرے اور سیریز کے آخری ٹیسٹ میں پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے بولر آصف آفریدی نے منفرد اعزاز حاصل کرلیا۔ پاکستان کی جانب سے لیفٹ آرم سپنر آصف آفریدی کو ٹیسٹ کیپ دی گئی، وہ 38 برس اور 299دن کی عمر میں پہلا ٹیسٹ کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آصف آفریدی 21 ویں صدی میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنیوالے دنیا کے عمر رسیدہ بولر بن گئے جبکہ وہ پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے دوسرے عمر رسیدہ کھلاڑی ہیں۔اس سے قبل میران بخش نے 1955 میں 47 سال کی عمر میں پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی بات کی جائے تو انگلینڈ کے جیمز ساتھرٹن 49 سال اور 119 دن کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے دنیا کے سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی ہیں۔انہوں نے 1877 میں آسٹریلیا کے خلاف اپنا پہلا میچ ٹیسٹ کھیلا تھا ۔ قبل ازیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آصف آفریدی نے کہا کہ فرسٹ کلاس میں کافی محنت کی، ریڈبال کا کوئی سیزن نہیں چھوڑا، ہر ڈومیسٹک سیزن میں محنت کی، جس کا پھل ٹیسٹ ڈیبو کی صورت میں ملا۔ سکواڈ میں شمولیت کی جب کال آئی تو یقین نہیں آرہا تھا۔ والدہ کو سب سے پہلے بتایا۔