صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہانگ کانگ سپر سکسز:پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

  • کھیلوں کی دنیا
ہانگ کانگ سپر سکسز:پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ کا103رنزکاہدف ایک وکٹ کے نقصان پرپورا

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )ہانگ کانگ سپر سکسز کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔کوارٹر فائنل میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹ پر 102 رنز بنائے ۔ باب سیمسن نے 26 جبکہ کونین گام نے 29 رنز بنائے ۔پاکستان کی جانب سے محمد شہزاد نے 3کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بعدازاں پاکستان نے ایک وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ عبدالصمد نے 10 گیندوں پر 50 رن بنائے جس میں 8چھکے شامل تھے جبکہ خواجہ نافع نے 36 رنز بنائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چینی خلانوردوں کی خلا میں باربی کیو پارٹی!

آسٹریلیا:لانڈری کی ٹوکری سے زہریلا سانپ نکل آیا

کمپنی نے ملازمین کو کی بورڈ کے گولڈ بٹنوں کا تحفہ دیدیا

روزانہ 5000 سے زیادہ قدم چلنا دماغی بیماری سے بچاسکتا

مالدیپ :2006کے بعد پیدا افراد پر سگریٹ پینے پر پابندی

گوگل جیمینائی صارفین کی ای میل ودستاویزات پڑھ سکے گا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak