ارشد ندیم محمد بن راشد المکتوم گلوبل ایوارڈکیلئے منتخب
لاہور(سپورٹس ڈیسک)اولمپک چیمپئن ارشد ندیم محمد بن راشد المکتوم گلوبل سپورٹس کیلئے منتخب، وہ دبئی میں پہلی ورلڈ سپورٹس سمٹ کے انعقاد کے موقع پر اپنا ایوارڈ وصول کریں گے ۔
پہلی دو روزہ عالمی سپورٹس سمٹ 29 اور 30 دسمبر کو دبئی میں منعقد ہوگی جس میں شرکت کیلئے دُنیا بھر سے سپورٹس شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے ۔اولمپک چیمپئن ارشد ندیم بھی پاکستان کی واحد سپورٹس شخصیت کے طور پر سمٹ میں شریک ہوں گے ، اس موقع پر ارشد ندیم کو محمد بن راشد المکتوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ سے نوازا جائے گا، اولمپک چیمپئن 28 دسمبر کو دبئی جائیں گے ۔