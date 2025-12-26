پی ٹی وی کو شکست،کےآر ایل پریذیڈنٹ کپ کا فاتح
165رنز کا ہدف 34اعشاریہ 4اوورز میں 6وکٹوں کے نقصان پر پورا، شاہ زیب خان میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین بیٹر قرار
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر) کے آر ایل نے افتخار احمد کی قیادت میں پی ٹی وی کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر پریذیڈنٹ کپ ون ڈے ٹورنامنٹ جیت لیا۔ نیشنل بینک سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں پی ٹی وی کے کپتان شامل حسین نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پی ٹی وی کی ٹیم 40 اعشاریہ 2 اوورز میں 164 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں کے آر ایل نے 34 اعشاریہ 4 اوورز میں مطلوبہ سکور 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔پی ٹی وی کی اننگز میں شامل حسین نے 6 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 50 رنز اسکور کیے ۔ ٹورنامنٹ میں انہوں نے مجموعی طور پر 452 رنز بنائے ، جن میں 2 سنچریاں اور 3 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ عماد بٹ 24، تیمور خان 23 اور محمد محسن 22 رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے ۔کے آر ایل کی طرف سے سفیان مقیم اور احمد حسن نے بالترتیب 23 اور 25 رنز دے کر تین تین وکٹیں حاصل کیں۔ سفیان مقیم نے اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 20 وکٹیں حاصل کیں۔کے آر ایل کی اننگز میں شاہ زیب خان نے 4 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 53 رنز بنائے اور علی عثمان کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوئے ۔
انہوں نے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 485 رنز سکور کیے ، جن میں ایک سنچری اور 5 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ شاہ زیب خان اور افتخار احمد نے پانچویں وکٹ کی شراکت میں 51 رنز کا اضافہ کیا۔ افتخار احمد 4 چوکوں کی مدد سے 25 رنز کی اننگز کھیل کر فیصل اکرم کی گیند پر بولڈ ہوئے ، جو اس سے قبل وقار احمد (11) اور سرمد بھٹی (صفر) کی وکٹیں حاصل کر چکے تھے ۔ سعد بیگ 5 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ محمد عامر 21 اور حمزہ نذر 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔پی ٹی وی کی طرف سے فیصل اکرم نے 51 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ علی عثمان نے 19 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ شاہ زیب خان پلیئر آف دی فائنل اور ٹورنامنٹ کے بہترین بیٹر بھی قرار پائے ۔ سفیان مقیم (کے آر ایل) ٹورنامنٹ کے بہترین بولر اور محمد تیمور خان (پی ٹی وی) بہترین وکٹ کیپر رہے ۔ افتخار احمد (کے آر ایل) ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ۔