صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل11کی ڈرافٹنگ30جنوری کو ہونے کا امکان

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل11کی ڈرافٹنگ30جنوری کو ہونے کا امکان

وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد، ڈرافٹ پاک آسٹریلیا ٹی20سیریز کے دوران ایک روزہ وقفے میں ہو گی، تمام فرنچائزز مالکان اور کوچز شریک ہونگے

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن کیلئے دو نئی ٹیموں کی نیلامی کے بعد اب پلیئرز ڈرافٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کیلئے ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان ہے ۔ ڈرافٹ سے قبل تمام معاملات جلد ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرلی گئی ہے ۔ ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کردیا جائے گا۔ ڈرافٹنگ کا عمل ممکنہ طور پر پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے دوران ایک دن کے وقفے میں ہوگا۔واضح رہے کہ اس ڈرافٹ میں تمام 8 فرنچائزز مالکان، کوچز اور دیگر نمائندے شریک ہونگے ،پی ایس ایل میں لاہور قلندرز، کراچی کنگز، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے علاوہ اب 11ویں ایڈیشن سے سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ٹیمیں بھی شامل ہونگی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

خلا میں تیرتا آٹھ فٹبال فیلڈز کے برابر سیارچہ دریافت

ریسٹورنٹ ملازم کو روٹی پر تھوکنا مہنگا پڑگیا، ویڈیو وائرل

2010 میں آرڈر کیے گئے فونز 16 سال بعد موصول

2026 کی پہلی وائرل میم ’’365 بٹنز‘‘کیا ہے ؟

یوٹیوب سے سیکھ کر نوجوان نے لاکھوں ڈالر کی کمپنی بنالی

20 برس 1 ہی نمبر استعمال کرنیوالا کروڑوں ڈالر جیت گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak