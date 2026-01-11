پی ایس ایل11کی ڈرافٹنگ30جنوری کو ہونے کا امکان
وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد، ڈرافٹ پاک آسٹریلیا ٹی20سیریز کے دوران ایک روزہ وقفے میں ہو گی، تمام فرنچائزز مالکان اور کوچز شریک ہونگے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن کیلئے دو نئی ٹیموں کی نیلامی کے بعد اب پلیئرز ڈرافٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کیلئے ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان ہے ۔ ڈرافٹ سے قبل تمام معاملات جلد ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرلی گئی ہے ۔ ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کردیا جائے گا۔ ڈرافٹنگ کا عمل ممکنہ طور پر پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے دوران ایک دن کے وقفے میں ہوگا۔واضح رہے کہ اس ڈرافٹ میں تمام 8 فرنچائزز مالکان، کوچز اور دیگر نمائندے شریک ہونگے ،پی ایس ایل میں لاہور قلندرز، کراچی کنگز، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے علاوہ اب 11ویں ایڈیشن سے سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ٹیمیں بھی شامل ہونگی ۔