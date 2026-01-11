صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی اوپن گولڈ چیمپئن میں 2اپ سیٹ ،3مصری فائنل میں

  • کھیلوں کی دنیا
ٹاپ سیڈ کریم گواد اور نمبر 4 سیڈ محمد الشوربگے فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئے

 کراچی (سپورٹس ڈیسک )پروفیشنل سکواش ایسوسی ایشن (پی ایس اے ) کراچی اوپن گولڈ چیمپئن شپ میں 2 اپ سیٹ ہوگئے ۔ٹاپ سیڈ کریم گواد اور نمبر 4 سیڈ محمد الشوربگے ایونٹ کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئے ہیں، مینز کا فائنل مصری کھلاڑیوں کے درمیان ہوگا۔ویمنز فائنل مصر اور ملائیشیا کی کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا جائے گا، یوں مصر کے 3 کھلاڑی فائنل کھیلیں گے ، ڈی ایچ اے کریک کلب کے آصف نواز سکواش کمپلیکس میں جاری چیمپئن شپ کے دونوں مینز سیمی فائنلز میں اپ سیٹ ہوئے ۔پہلا اپ سیٹ مصر کے نمبر 5 سیڈ محمد ذکرایا نے ٹاپ سیڈ کریم گواد کو شکست دیکر سٹریٹ گیمز سے کامیابی حاصل کی۔

تقریباً ایک گھنٹے جاری رہنے والے میچ میں محمد ذکرایا نے 3-11، 9-11 اور 4-11 سے کامیابی حاصل کی۔دوسرا اپ سیٹ مصر کے عالے ابو النین نے کیا، وہ ایونٹ میں نمبر 6 سیڈ ہیں، انہوں نے نمبر 4 سیڈ انگلینڈ کے محمد الشوربگے کو ہرایا، یہ سیمی فائنل یکطرفہ ثابت ہوا۔مصری کھلاڑی نے سٹریٹ گیمز سے فتح حاصل کی، اُن کی کامیابی کا اسکور 4-11، 8-11 اور 6-11 رہا۔ویمن ایونٹ کے سیمی فائنلز میں ٹاپ سیڈ امینا اورفی نے ہم وطن مصر کی نادا عباس کو 0-3 سے شکست دی۔، ان کی کامیابی کا سکور 4-11، 6-11 اور 5-11 رہا۔دوسرا سیمی فائنل سنسنی خیز رہا، جہاں نمبر 2 سیڈ ملائیشیا کی سیواسن گری سُبرامینیم کو عافیہ ازمینہ کے خلاف کامیابی کیلئے 5 گیمز تک مقابلہ کرنا پڑا۔مقابلے کے دوران برتری کا توازن بدلتا رہا، آخری گیم میں مقابلہ 4-4 سے برابر ہوگیا لیکن سُبرامینیم نے آخری گیمز 5-11 سے جیت کر فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔

