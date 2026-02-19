صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی ٹینس ،الیگزینڈرا ایالا نے جیسمین پاؤلینی کو ہرا دیا

  • کھیلوں کی دنیا
دبئی (سپورٹس ڈیسک)فلپائن کی ابھرتی ہوئی ٹینس سٹار الیگزینڈرا یالا نے دبئی ڈیوٹی فری ٹینس چیمپئن شپ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹلی کی ٹینس سٹار اور سکستھ سیڈڈ کھلاڑی جیسمین پاؤلینی کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے ۔

