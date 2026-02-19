صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے ورلڈ کپ 2028کیلئے براہ راست کوالیفائی کر لیا

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم نے مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2028 کے لیے بھی براہِ راست کوالیفائی کرلیا۔آئی سی سی کے مطابق ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے میں رسائی حاصل کرنے والی 8 ٹیموں نے 2028 کے ورلڈ کپ میں اپنی جگہ یقینی بنالی ہے ۔2028 کا ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا

جس میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی جبکہ میزبان ہونے کی حیثیت سے آسٹریلیا نے بھی براہ راست کوالیفائی کر لیا۔براہِ راست کوالیفائی کرنے والی دیگر ٹیموں میں بھارت ، انگلینڈ ، نیوزی لینڈ ، سری لنکا ، زمبابوے ، جنوبی افریقا اور ویسٹ انڈیز شامل ہیں۔ مزید برآں نو مارچ تک درجہ بندی میں شامل تین بہترین ٹیمیں بھی براہِ راست جگہ بنائیں گی جن میں بنگلا دیش ، افغانستان اور آئرلینڈ شامل نہیں ہیں جبکہ باقی 8 ٹیموں کا فیصلہ ریجنل کوالیفائرز کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ 

 

